قوافل ثقافية ومسارح متنقلة للقرى المحرومة بفرع ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر قافلة ثقافية والمسارح المتنقلة للقري المحرومة بقرية الروافعة.

تضمنت الاحتفالية كلمة رئيس الإقليم، تحدث عن دور الثقافة في تنمية القرى المحرومة ثقافياً وفنياً، بجانب عقد محاضرة بعنوان «كيف تكون محافظا على ترشيد المياه» حاضرها على حسان أوضح خلالها أن المياه نعمة إلهية وعلينا الحفاظ عليها، ومعرفة حق كل فرد في المياه الصحية والحرص على الحفاظ عليها، بجانب إقامة أمسية شعرية للشعراء محمد جاد المولى، على حسان، ونفذت شيماء مرجان ورشة فنون تشكيلية رسم حر، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي بعنوان «امسك حرامي» وعروض متنوعة من أفلام الكرتون، ومعرض الكتاب من إصدارات الهيئة، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.