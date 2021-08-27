محاضرات ثقافية وورش فنية بفرع ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر الإجتماع الأسبوعي لنادي الأدب وقدم القاص محمد الضبعاوي قصة بعنوان «رجوع»، بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية على المسرح المكشوف بالقصر، فيما عقدت محاضرة بعنوان «الإخراج الفني للمجلات والصحف» ألقاها د. أحمد جمال، ونفذت ورشة فنية «تظليل بالقلم الرصاص» نفذتها شيماء سعيد مع رواد القصر، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الرجل والمرأة على قدم المساواة»، تحدث عمرو عبدالصبور اعن لمساواة بين الجنسين، ومشاركة تربية الأبناء بين الرجل والمرأة، وأقام قصر ثقافة حسن فتحي فقرة انشاد ديني للمنشد على سيد، بينما عقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد بعنوان «الثانوية العامة»، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان «كيفية إستغلال فترة الشباب» أوضح شعبان سعد أن الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي بعنوان «فعل الخير» ألقاها احمد عبده، بجانب محاضرة بعنوان «الإرهاب لا دين له» أوضح بهلول مصطفى ماهو الإرهاب وأنواعه، وحرص الدين الإسلامي على إفشاء السلام وعدم ترويع الناس، وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر إشراف حسنية محمد، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد الشامي بعنوان «مربعات من فن شعر الواو»، وأقام قصر الطود أمسية شعرية للشاعر محمد عبدالموجود وقدم قصيدة بعنوان «مقتطفات من فن الواو»، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان «كيفية المحافظة على مياه النيل» تحدث م. عبدالرحيم النوبي عن نهر النيل شريان الحياة في مصر، ودور الإعلام والمؤسسات الحكومية في نشر الوعي الفكري لأهمية ترشيد استهلاك المياه.