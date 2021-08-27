دور السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بثقافة البحر الأحمر

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تناقش الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بعض القضايا الهامة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «دور السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» قدمها عبدالسلام سيد وتحدث قائلا: تلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات والخبراء حيث الاصرار على ان الدولة التي اخذت في تطوير وتنمية القطاع السياحي فيها تأخذ طريقها نحو التنمية الاقتصادية وتحسين الهيكل الاقتصادي ويظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات السياحية من النقد الاجنبي مما يعطي الدفعة اللازمة للتنمية بتوفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة اقامتهم على مختلف الخدمات والسلع.

أقيمت ببيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «كيف تتحكم في شعورك»، وأوضحت صابرين متولى ان التحكم والسيطرة على المشاعر ليس بالأمر الصعب، وباستطاعة الإنسان القيام به، ومع كل مجهود سوف يبذله الإنسان للتحكم بمشاعره، سوف تتوسع زاوية نظرته للحياة، ويستطيع الشخص إتباع هذه الخطوات البسيطة الإبتسامة، فللإبتسامة مفعول سحري في التغلب على المشاعر السلبية، والتأمل يؤدى إلى الإتسام بالهدوء عند مواجهة الأمور، بينما إستضاف قصر ثقافة الغردقة زيارة من حضانة دار المصطفي لمشاهدة افلام سينما الاطفال «قانون المرور، امسك حرامي، مغامرات مرتاح»، بالإضافة لورشة حكي للاطفال حاكتها شروق محمد حسين بعنوان «البطه الصغيرة الصفراء» بمكتبة الطفل بالقصر وفي نهاية الورشه تم مناقشة الاطفال في موضوع القصة لمعرفة مدي استيعاب الاطفال وفهمهم لمضمونها.

وأعد البيت محاضرة أخرى بعنوان «الحفاظ على الموارد المائية»، «تقديم الخدمات وبناء القدرة على الصمود» ألقى المحاضرة وصفى تمير وتحدث قائلا إن أزمة المياه العالمية مسألة تتعلق بما هو كثير للغاية، وقليل للغاية، وملوث للغاية، تصديا لهذه الأزمة، بدأ قطاع الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي خطة عمل استراتيجية جديدة في أوائل هذا العام، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع شركائنا والبلدان المتعاملة معنا. وهي تركز على ثلاث ركائز مترابطة هي: الحفاظ على الموارد المائية، وتقديم الخدمات، وبناء القدرة على الصمود.