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حذرت الدكتورة هويدا أبوالعلا، استشاري طب الأطفال، من قيام الآباء والأمهات بضرب أبنائهم في أيّ من مناطق أجسادهم، خاصة منطقة الرأس أو الوجه أو الأذن، مؤكدة أن لجوء الأسر لضرب أطفالهم دليل على سلوكهم الانهزامي، إذ أن الضرب سلوك غير تربوي تمامًا.

وقالت «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» الذي يُبث عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية خلود زهران، صباح اليوم الجمعة، إن الضرب على رأس الأطفال قد يصيبهم بفقد النطق أو ارتجاج في المخ، بينما الضرب على الوجه بالقرب من العين قد يصيب بتهتك أو نزيف العين، فيما شد الأذن قد يصيبهم بفقد السمع أو ثقب بالأذن.

وأشارت استشاري طب الأطفال، إلى أنه هناك نسبة كبيرة من الأطفال يصابون في الوقت الراهن، بمشاكل في السمع نتيجة شد أذنهم من قِبل والديهم، وهو ما يتجلى في رغبة مصر في توفير أعداد كبيرة من السماعات داخل المعاهد الطبية في مصر.