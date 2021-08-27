خالد عيد يقترب من الرحيل عن غزل المحلة.. والجماهير تنتفض لإبقاءه

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اقترب خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة من الرحيل عن قيادة الفريق وذلك بالرغم من تقديمه موسم جيد انتهى بالحفاظ على تواجده ضمن كبار الكرة المصرية.

يرى المدرب القدير عدم وجود نية واضحة من الإدرة لتدعيم صفوف زعيم الفلاحين في الموسم الجديد فضلاً عن التسريبات المنتشرة بفتح خطوط اتصال مع أكثر من مدرب لخلافته.

وقامت جماهير غزل المحلة بإطلاق حملة دعم لخالد عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من تكرار سيناريو إخفاق السنوات الماضية ومصير الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ومن جانبه، أكد خالد كرم المتحدث الرسمي للنادي وعضو مجلس الإدارة، أن كل ما يثار حول رحيل خالد عيد والتعاقد مع مدرب آخر مخض إشاعات.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك جلسة ستجمع المدير الفني الحالي بمجلس الإدارة عقب لقاء بيراميدز في ختام منافسات الدوري الممتاز، وسيتم خلالها تناول مسيرة الفريق في الموسم الحالي وحسم موقف خالد عيد من البقاء.