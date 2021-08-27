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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

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حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

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أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، داميون اوي، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان، محمد رجب، مروان النجار

خط الوسط: مروان عطية، أحمد راشد، خالد الغندور، احمد حجي، مصطفى ابراهيم، احمد نبيل مانجا، عمار حمدي، عبدالفني محمد

خط الهجوم: خالد قمر، بلال السيد، عادل نيمار.

المصرى اليوم

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