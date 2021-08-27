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تواصل شركة بريزينتشن الراعي الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم استعدادتها لتسليم درع الدوري موسم 2020-2021 إلى نادي الزمالك اليوم الجمعة 27-8-2021 بملعب بتروسبورت.
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 34 الأخيرة من بطولة الدوري التي حسمها الزمالك وتوج بلقبها.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي انتظمت في معسكر مغلق استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.
حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي