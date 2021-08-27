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تواصل شركة بريزينتشن الراعي الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم استعدادتها لتسليم درع الدوري موسم 2020-2021 إلى نادي الزمالك اليوم الجمعة 27-8-2021 بملعب بتروسبورت.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 34 الأخيرة من بطولة الدوري التي حسمها الزمالك وتوج بلقبها.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي انتظمت في معسكر مغلق استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له في التاسعة مساء الجمعة باستاد بتروسبورت في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

حراسة المرمى : محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حازم إمام – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي