«كورونا أصبح شديد الانتشار بين الأطفال».. هذه هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من سلالة دلتا

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في ظل حالة القلق التي تنتاب الكثيرين بعد إعلان وزارة الصحة رسميًا عن ظهور متحورة «دلتا» في مصر، قال الدكتورعبدالهادى مصباح استشارى المناعة والفيروسات، إن هناك دراسات أكدت أن هناك لقاحات أثبتت فعالية ضد متحورة دلتا، وثبت أنها تقلل الأعراض الخطيرة والآثار المميتة التي يحدثها الفيروس داخل جسد المصاب.



وأضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية، أجراها اليوم الجمعة، مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها المذاع على فضائية «دى إم سى» أن «اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تنجى الكثيرين من عواقب متغير دلتا أو فيروس كورونا، وأن هناك دراسة لإعطاء اللقاح للأطفال تحت 12 عاما بسبب متحور دلتا شديد الانتشار بين الأطفال».



وتابع خبير المناعة، بأن: «هناك دراسة تؤكد أنه لابد من حصول المواطن على جرعة ثالثة من اللقاح للحماية من المتحور دلتا، ولا يمكن الاستغناء عن الكمامة في الوقت الحالى حتى بعد التطعيم باللقاح، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى التي تمنع الانتشار».

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت، الإثنين الماضي، أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الإثنين، أن متحور «دلتا بلس”» انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور “دلتا بلس” في منتصف شهر يوليو الماضي.