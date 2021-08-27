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حسين زين ناعيا حمدى الكنيسي : أحد رواد العمل الإعلامي وعلامة في تاريخ الإذاعة

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حسين زين ناعيا حمدى الكنيسي : أحد رواد العمل الإعلامي وعلامة في تاريخ الإذاعة حسين زين ناعيا حمدى الكنيسي : أحد رواد العمل الإعلامي وعلامة في تاريخ الإذاعة

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نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإذاعى القدير الراحل حمدى الكنيسى الذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا أرث من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال زين أن الراحل يعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي قدم خلال مشواره الإعلامى العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعى وعشاق الإذاعة المصرية، ودوره الوطنى خلال عمله كمراسل عسكري بحرب اكتوبر المجيدة.

وأضاف زين ان الراحل بذل من الجهد الكبير في تطوير العمل بالإذاعة المصرية خلال فترة رئاسته لها، وتتلمذ على يده أجيال من أبناء الإذاعة المصرية، كما قدم أفكارا ورؤى أسهمت في تطوير العمل بالوطنية للإعلام كونه عضوا سابقا بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وكان له أيضا بصمات واضحة في العمل النقابي خلال فتره رئاسته لنقابه الإعلاميين.

المصرى اليوم

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