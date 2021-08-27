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في ظل ميكنة الخدمات الحكومية؛ تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم كافة خدماتها التموينية للمواطنين حاملي البطاقة التموينية من خلال الإنترنت، ودون التوجه إلى مكاتب التموين، عن طريق ثلاثة طرق، أولها استخدام طريق الموقع الإلكتروني «دعم مصر» والثانية عبر بوابة مصر الرقمية بواسطة التليفون المحمول المسجل على قاعدة البيانات باسم صاحب البطاقة؛ وفي التقرير التالي نتناول طرق تفعيل البطاقة التموينية من المنزل.

يمكن تفعيل البطاقة التموينية من خلال الهاتف المحمول، المسجل على قاعدة البيانات باسم صاحب البطاقة، بحيث يقوم بإرسال رسالة إلى رقم 9136، برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما يرد عليه النظام تلقائيا برسالة تحتوي على الرقم السري كخطوة أولى لتفعيل البيانات.

عند االضغط على تفعيل البطاقة التموينية ستظهر شاشة جديدة تحتوي علي طلب رقم قومي لصاحب البطاقة، يقوم المواطن بتسجيل الرقم القومي المطلوب ثم يضغط على التالي، لتظهر له رسالة تأكيد بإرسال كود تفعيل الذي جرى إرساله على رقم الموبيل الخاص به، والمدون على سيستم البطاقات مقابل خصم جنيه من من قيمة الدعم المخصص له مع أول صرف للبطاقة، ثم يقوم المواطن بالضغط على موافقة يجرى إرسال كود التفعيل إلى موبيل صاحب البطاقة عبر رسالة، ويجب على المواطن إدخال الكود المرسل في الوقت الزمني المحدد، وبناءا عليه تتم عملية التفعيل.

1- الدخول على موقع دعم مصر HTTPS://TAMWIN.COM.EG/

والموافقة على الرسالة التحذيرية .

2- اضغط على خدمات تموينية للمواطنين من القائمة.



3- اضغط على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

4- ستظهر لك رسالة تحذيرية إضغط موافق.

5-- سجل بيانات بطاقتك، اكتب رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ومدون على يمين البطاقة ثم اضغط التالي .

6-- ستظهر شاشة جديدة تحتوي علي طلب رقم قومي لأحد المستفيدين بالبطاقة، سجل الرقم القومي المطلوب، ثم اضغط على التالي .

7- اضغط على موافق على رسالة التأكيد المكتوب فيها سيتم ارسال كود تفعيل الى رقم الموبيل الخاص لبطاقتك التموينية، مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم مع أول صرف للبطاقة.

8_ ادخل الكود الذي استلمته على تليفونك المحمول في رسالة، واحرص على عدم تجاوز الوقت الزمني المحدد بالعداد الموجود اسفل المربع المخصص لإدخال الكود .

9- سيظهر لك اشعار بانه تم التفعيل بنجاح، انتظر رسالة بالرقم السري .

10- ستجد رسالة على رقم المحمول المسجل على المنظومة، تتضمن الرقم السري وموعد الصرف.

يمكن تفعيل البطاقة التموينية من المنزل عبر ولوج الصفحة الرسمية لـ« بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون لصاحب البطاقة حساب شخصي مسبق عليها



_سجل حساب على بوابة مصر الرقمية

واختيار خدمة التموين ثم تفعيل البطاقة التموينية

وسجل بيانات بطاقتك

اتبع الخطوات المطلوبة