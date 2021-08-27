بايدن يؤكد التزامه الانسحاب العسكري الأمريكي من كابول بنهاية أغسطس

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جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، التزامه إنجاز انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، في نهاية شهر الجاري، على الرّغم من معارضات داخل الحزب الديمقراطي، تطالبه بالبقاء لما بعد هذه المهلة النهائية من أجل استكمال عمليات الإجلاء، بحسب واشنطن بوست .

وقال بايدن إنّه «خلال الأيام المقبلة، بين اليوم و31 أغسطس، هناك متّسع من الوقت لإجلاء المواطنين الأميركيين وطالبي اللجوء الأفغان الذين تمّت الموافقة على طلباتهم».

وأضاف في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، وخصّصه للحديث عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابول، الخميس، وأسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان إنّه «نظراً إلى أنّه من الممكن جداً أن يقع هجوم جديد فقد خلص الجيش إلى أنّه هذا ما يتعيّن علينا فعله، وأعتقد أنّهم على حقّ».