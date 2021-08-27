رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ناعيا حمدي الكنيسي : فقدنا قامة إعلامية ووطنية كبيرة

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نعى الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية، الإعلامي والإذاعي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الأسبق ونقيب الإعلاميين السابق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأوضح الدكتور عمرو الليثي اننا فقدنا قامة إنسانية وشخصية وطنية مخلصة وإذاعيًا قديرًا أسس مدرسة إعلامية خرجت أجيالاً أثرت العمل الإذاعي والإعلامي في مصر والوطن العربي، واسهاماته في مجال الإعلام لا تعد ولا تحصي.

وتابع: «رحم الله الإذاعي القدير حمدي الكنيسي واسكنه فسيح جناته».

وتوفي الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي مساء اليوم ويشيع جثمانه غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.