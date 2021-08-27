«طقس الغد شديد الحرارة».. الأرصاد تعلن عن الدرجات المتوقعة في المحافظات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت نهارا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وقال الخبراء في بيان اليوم الجمعة إنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة ليلا ، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 37 26

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 26

بلطيم 33 24

مطروح 31 21

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الاسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 37 25

كاترين 37 17

الطور 37 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 43 26

الأقصر 44 27

أسوان 45 28

ادفو 45 27

أبوسمبل 43 25

الوادى الجديد 42 23

شلاتين 40 27

ابو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27