«يوميات مراسل حربى».. حكاية عودة حمدي الكنيسي بـ«أڤرول» جندي إسرائيلي

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الإعلامى الكبير حمدى الكُنيسى، ونقيب الإعلاميين الراحل الذي توفي مساء اليوم أحد رموز الإعلام المصري وأهم مراسلي الإذاعة المصرية خلال حرب أكتوبر وهو ما كشف عن كواليسه وكيفية قيامه بهذا الدور في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» معبرا عن سعادته لمشاركته في تغطية حرب أكتوبر 1973، حيث عمل كمراسل حربى للإذاعة المصرية وقدم حينها برنامجى «صوت المعركة» و«يوميات مراسل حربى».

استعاد «الكُنيسى» ذكريات النصر خلال حديثه لـ«المصرى اليوم» قائلا: «أحمد الله أننى كنت جزءا من هذا المشهد العظيم، وأنى وُفِقت لأن أكون مراسلاً حربيًا للإذاعة في أكتوبر، ويكفى أننى رأيت فيها كيف يكون الإنسان المصرى عظيمًا ورائعًا وقويًا في مواجهة أخطر وأشرس التحديات، عشت وسط المقاتلين وهم يعلنون للعالم كله كيف أن الإنسان المصرى يمكن أن يتحدى المستحيل والعوائق المختلفة التي كانت تقف في وجه قواتنا المسلحة وكانت كفيلة أن تمنع أي جيش في الدنيا من مجرد التفكير في مواجهتها، ومع ذلك قام بها جيشنا».

وأوضح أنه كلما حلت ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تدفقت الذكريات التي عاشها وكيف شاهد بنفسه الجندى المصرى وهو يجرى خلف دبابة ويقفز فوقها ويفتح البرج ويلقى بقنبلة داخلها ويقفز من فوق الدبابة قبل أن تنفجر.

وأضاف: أجريت لقاءات عديدة مع أبطالنا ومنهم «طيار لطائرة ميج 17» ويدعى نقولا، وبإمكانيات هذه الطائرة المحدودة تم إسقاط طائرة إسرائيلية أمريكية «فانتوم حديثة جدا».

وتابع: بمجرد اندلاع الحرب مباشرة اتجهت لرئيس الإذاعة وقتئذ الإذاعى الراحل محمد محمود شعبان «بابا شارو» وقلت له أريد أن أتحرك لأن أكون المراسل الحربى للإذاعة، وأبدى الرجل دهشته ووافق بعد إعجابه بموقفى، وقلت له سأطالب باستدعائى للقوات المسلحة للقيام بهذا الدور، وساعدنى «بابا شارو» بالتواجد في المكتب العسكرى داخل ماسبيرو.

وواصل «الكنيسى»: «كان بالمكتب في هذه الفترة الفنان أحمد بدير، والإعلامى أحمد سعيد، لكننى كنت أتحرك كل يوم بعد الفجر إلى الجبهة ثم أعود مساءً إلى ماسبيرو وكانت العملية على قدر أنها مرهقة لكن سعادتنا كانت كبيرة لأننا نقوم بعمل وطنى وإعجاز كان ينسينى هذا المجهود، خاصة مع الصيام، ولم أشعر معه بالجوع نهائيا، وذلك بسبب أننى كنت أرى أمامى أناسًا تُضحى بحياتها ببساطة لمجرد حبها للوطن». وشدد على «أنه بعد حرب أكتوبر لم يتوقف الحديث عن أهمية استحضار أو استثمار روح أكتوبر ولكن للأسف لم يحدث كما يجب أن يحدث».

وقال: كنت أرى أن روح أكتوبر كانت وراء إصرار الشعب المصرى على القيام بثورتين مبهرتين». وأعرب عن أمنيته في أن تظهر هذه الروح العظيمة في الوقت الراهن في معركة هي الأهم وهى الإنتاج والعمل، وأن نقبل عليهما بنفس الروح التي جعلت المقاتل المصرى يتحدى المستحيل ويحطم أساطير القوة الإسرائيلية، خاصة أننا حاليا في أمس الحاجة لحربنا ضد الإرهاب والمخططات التي تتعرض لها مصر منذ ثورة يوليو.

وتحدث «الكنيسى» عن أسرته وبناته الثلاث قائلا: «لدىّ ثلاث بنات: مها تعمل بقناة المعلومات بالتليفزيون، ولديها ولد وبنت هما أميرة في المرحلة الجامعية، وأحمد في المرحلة الثانوية، وابنتى لبنى وهى أستاذ مساعد في قسم اللغة الإنجليزية ولديها ثلاثة أبناء هم شادى في المرحلة الثانوية، ويوسف في المرحلة الابتدائية، وجنى عمرها ست سنوات»، والابنة الثالثة هي عبير، مهندسة معمارية وتعيش معى ولديها عمر، 8 سنوات، وسارة، 11 سنة، وجميعهن رسخت داخلهن حب الوطن، خاصة أنى عندما قررت العمل كمراسل كان عملى يحتم علىّ التواجد بموقع الأحداث فطالبت عمى أن يأخذ زوجتى رحمها الله، وابنتى في ذلك الوقت إلى بيته لأكون مطمئنا عليهن حتى أتفرغ للحرب، وتابع: بناتى وأحفادى يسعدون عندما أحكى لهم ذكريات أكتوبر وعندما جئت لهم بـ«أڤرول» جندى تم أسره.

وقالت لبنى، ابنة الإعلامى حمدى الكنيسى،في تصريحات سابقة تزامنت مع احتفالات نصر اكتوبر إن حرب 1973 أهم مرحلة في حياة والدها، وعادة ما يسبق الذكرى جو مختلف داخل المنزل وكأنه «عيد» احتفاء به، يحكى لنا قصصًا كثيرة عندما كان مراسلاً، ومازال يسردها لنا كل عام«.

وتوفي الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي مساء اليوم ويشيع جثمانه غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.