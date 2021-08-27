بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أبرز أرقام كريستيانو مع الشياطين الحمر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يتمنى كثير من عشاق الساحرة المستديرة عودة كريستيانو رونالدو لفريقه القديم مانشستر يونايتد حين بزغ نجمه هناك، وحصد أول كرة ذهبية في مسيرته.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد عن ضم كريستيانو رونالدو رسميًا.. حيث كتب: «مرحباً بك في بيتك».

وأضاف النادي في بيان له «يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اتفاق الشروط الشخصية والتأشيرة والطبية»، ولم يذكر البيان المبلغ الذي تمت به الصفقة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وسيعود الدولي البرتغالي إلى النادي الذي فاز معه بثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009.

لعب للنادي في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009

وخلال تلك الفترة لعب رونالدو 292 مباراة

سجل خلالهم 118 هدفا

وصنع 69 هدفاً

أما على مستوى الإنجازات الشخصية فقد فاز رونالدو بالكرة الذهبية عام 2008.

كما فاز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي في موسم 2007–2008. حين أحرز 31 بالدوري الإنجليزي.

إلى جانب فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسمي متتاليين( 2006–2007, 2007–2008)

كما فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا عام 2008.

الفوز بكأس العالم للأندية (2008)

الفوز بالدوري الإنجليزي 3 مرات مواسم (2006–2007، 2007–2008, 2008–2009)

كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة (2003–2004 )

كأس الرابطة الإنجليزية مرتان ( 2005–2006، 2008–2009)

كأس الدرع الخيرية مرتان (2007، 2008 )