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حارس المصري يعلن عودته لبيراميدز

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حارس المصري يعلن عودته لبيراميدز حارس المصري يعلن عودته لبيراميدز

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أعلن أحمد دعدور، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن انتهاء إعارته مع النادي المصري البورسعيدي وعودته لصفوف الفريق السماوي.

وكان المصري تعاقد مع أحمد دعدور، في الصيف الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع أحقية بيراميدز في قطع الإعارة بعد نهاية الموسم الأول.

وكتب أحمد دعدور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «موسم انتهي مبسوط إني كنت جزء من نادي كبير وقدرنا إن إحنا نوصل لحلم من طموح كنا بنسعي له ف بداية الموسم وهو الوصول والمشاركة الافريقية».

وأشار: «مبسوط إني شاركت ف الحلم ده مبسوط إني كنت في نادي كبير إسمه النادي المصري شكراً لكل حد ساعدني في النادي شكراً للاعيبه وللجهاز الفني والاداري والطبي بتمنالكم التوفيق ف اللي جاي وتوصلوا لكل اللي بتحلموا بيه، شكراً لجماهير النادي المصري، شكراً لكل حد قالي كلمة كويسه وشكراً لكل حد دعمني في وقت غلطي بتأسف عن أي تقصير مني أكيد مش مقصود، مسامح أي حد غلط في حقي أو إغتابني في وقت ضيق وبتمني إني أكون كنت ضيف خفيف عليكم وتفتكروني بالخير دايماً ..».

المصرى اليوم

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