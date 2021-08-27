يتوالي مسلسل الانهيارات فى دمنهور .. سقوط بلكونة وإخلاء أسرتين من عقار

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، برئاسة كامل على غطاس، بإخلاء أسرتين من عقار فى شارع صلاح سالم، عقب سقوط بلكونة من الدور الثالث فى المنزل.

ويأتي ذلك فى أعقاب سقوط منزل هذا الشهر مما أدى إلي وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وإخلاء عدد من العقارات المحيطة بالمنزل، انتظارًا لصدور لقرار إزالة لعدد منها.

وتلفت غرفة الأزمات والطوارئ فى ديوان عام محافظة البحيرة، اخطارًا بانهيار بلكونة من الطابق الثالث والأخير فى عقار رقم 6، فى شارع صلاح سالم فى دمنهور.

انتقل رجال الحماية المدنية إلي المكان، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وضباط مباحث المركز، وتم فرض كردون حول العقار لحماية المارة.

وتبين من الانتقال والفحص عدم حدوث إصابات، وقرر رئيس الوحدة المحلية إخلاء المنزل والذى توجد به أسرتين، وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.