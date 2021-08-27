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منتخب للكرة الطائرة «جلوس» يخسر من البورسنة في بارليمبية طوكيو

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منتخب مصر للكرة الطائرة «جلوس» يخسر من البورسنة في بارليمبية طوكيو منتخب للكرة الطائرة «جلوس» يخسر من البورسنة في بارليمبية طوكيو

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استهل المصري للكرة الطائرة «جلوس»، اليوم الجمعة، مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالخسارة أمام البوسنة والهرسك بنتيجة (3-0)، في لقاء استغرق ساعة وربع.

وجاءت نتائج أشواطه كالتالي: «25-23، 25-22، 25-15».

ويضم المنتخب المصري في هذه الدورة 12 لاعبا، هم: هشام الشويخ وعبدالنبي عبداللطيف وحسام مسعود وأحمد عبدالجليل ومحمد أبواليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبوالخير وأحمد عبدالفتاح والسيد موسى.

وشارك المنتخب 7 مرات من قبل في البارالمبياد، بداية من دورة سول بكوريا الجنوبية عام 1988، وانتهاءً بالنسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016.

وتوجت بميداليتين برونزيتين في الكرة الطائرة «جلوس»، في نسخة 2004 بأثينا و2016 بريو دي جانيرو.

المصرى اليوم

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