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العسال: جماهير صنعت ملحمة لم تحدث من قبل

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العسال: جماهير الزمالك صنعت ملحمة لم تحدث من قبل العسال: جماهير صنعت ملحمة لم تحدث من قبل

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قدم محمود العسال المستشار القانوني لنادي السابق التحية والتهنئة للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي والجهاز الفني ولمجلس الإدارة الذي وصفه بأنه صاحب الإنجاز.

وقال العسال إن احتفالات وهتافات الملايين من جماهير الزمالك أمام النادي وحول اتوبيس اللاعبين وأمام منزل مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك رغم استبعاده عن نادى الزمالك يعد مشهد لم نشهده فى تاريخ رؤساء الأندية فى الوطن العربى ورسالة عاجلة بأن جماهير الزمالك تقدر هذاالرجل على إنجازاته الرياضية والاجتماعية داخل نادى الزمالك فى وقت حاول الآخرون تجاهلها وطمسها والعبث بها.

وأضاف العسال أن الرهان على وعى الجماهير المصرية دائما يأتى بثماره الإيجابية ولا يصح إلا الصحيح.

المصرى اليوم

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