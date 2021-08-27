★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بينما يتحسس العلماء طريقهم للتعرف على المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد «دلتا» أعلن مجموعة من الخبراء بمركز «فيكتور» الروسي للبيولوجيا المجهرية عن معلومات جديدة حول طبيعة المتحورة الجديدة، ومخاطرها.

وحسبما أعلنته وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا «تاس» أشار فريق من الباحثين الروس إلى مخاطر متحورة دلتا، لافتين لأن بإمكانها أن تعيش في الماء لمدة 72 ساعة.

وقد درس علماء الفيروسات في مركز «فيكتور» الروسي فترة يمكن أن تبقى سلالة «دلتا» لفيروس كورونا خلالها على قيد الحياة في الماء فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن السلالة تحتفظ بقدرتها على البقاء حتى 72 ساعة، ما يدل على أن قدرتها لا تختلف عن القدرة على البقاء والإعداد في الماء لدى سلالات أخرى من«كوفيد – 19».

وقال ناطق باسم المركز إن طرق البحث لدى أخصائيي المركز لم تختلف عن طرق استخدموها عند إجراء البحوث على سلالات أخرى للفيروس حين درسوا منذ عام واحد قابليتها للبقاء على قيد الحياة في عينات من الماء الخالي عن الكلور القابل للشرب والماء البحري في درجة الحرارة 4 درجات مئوية وذلك خلال ساعة واحدة و3 ساعات و24 ساعة و48 ساعة و72 ساعة.

واتضح أن عدوى فيروس كورونا تحتفظ بقدرته على البقاء في عينات ماء الشرب الخالي عن الكلور لمدة حتى 72 ساعة. وسجلت وزارة الصحة الروسية مؤخرا لقاحا روسيا خامسا ضد «كوفيد – 19» وهو «أبي فاك كورونا – أعده مركز»فيكتور«للبيولوجيا المجهرية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت الإثنين الماضي، أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر.

وأضاف الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،أن متحور «دلتا بلس”» انتشر في كل أنحاء العالم، وأنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرةً إلى أن الوزارة رصدت أول حالة مصابة بمتحور “دلتا بلس” في منتصف شهر يوليو الماضي.