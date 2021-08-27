تشييع جثمان الإعلامي حمدي الكنيسي من مسجد الحصري غدًا

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رحل الإعلامي حمدي الكنيسي، عن عالمنا منذ قليل، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 80 عامًا.

كتب الناقد السينمائي الأمير أباظة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفن غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

يعد حمدي الكنيسي من أشهر مراسلي الحرب والإذاعة المصرية، حيث إنه تخرج في جامعة القاهرة عام 1961، ودرس الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1966، وبدأ العمل في مجاله عام 1962 ودرس اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، وانتقل للعمل الإعلامي، وبدأ في إذاعة البرنامج العام كقارئ للنشرة الإخبارية، وفي عام 1988 عمل بإذاعة الشباب والرياضة متوليًا بها منصب المدير العام، بالإضافة إلى توليه رئاسة مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون.

حصد حمدي الكنيسي في مشواره الإذاعي الحافل بالإنجازات العديد من الجوائز منها درع التفوق من وزير الإعلام ووسام الجمهورية لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة المصرية، بالإضافة إلى جائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية.