ضاحية تجارية تعود للعصر الروماني .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في الإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة الأثرية المصرية من منطقة آثار الإسكندرية في الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وتجارية تعود للعصرين اليوناني والروماني، أثناء أعمال الحفر والتنقيب بمنطقة الشاطبي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى أنه يلقي الضوء على الأنشطة المختلفة التي كانت تتم عند الأسوار الخارجية للعاصمة المصرية في العصرين اليوناني والروماني، والتي كانت تضم أماكن لاستراحة المسافرين وزائري المدينة لحين الحصول على التصاريح اللازمة للدخول، وكذلك أماكن لفحص وتحديد الضرائب على السلع الواردة للمدينة من جهة الشرق.

وأكد وزيري أن الدراسات الأولية التي تمت على بقايا الضاحية المكتشفة أوضحت أنها كانت تتكون من شارع رئيسي تتعامد عليه شوارع فرعية، مرتبطة جميعها بشبكة صرف صحي، مضيفا أن استخدام هذه الضاحية استمر لفترة طويلة امتدت تقريبا ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والرابع بعد الميلاد.

ضاحية تجارية تعود للعصر الروماني .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمدينة الإسكندرية

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوي، أن البعثة قامت بالكشف عن عدد من آبار للمياه منحوتة في الصخر بالإضافة إلى شبكة ضخمة من الصهاريج النفقية مغطاه بطبقة من الملاط الوردي لتخزين مياه الآبار والأمطار والفيضان لاستخدامها في مواسم الجفاف، لافتا إلى أن عدد هذه الآبار والصهاريج تخطي الـ40بئرا وصهريجا تم العثور داخلها على عدد من الأواني الفخارية والمسارج وبعض التماثيل، الأمر الذي يشير إلى الكثافة السكانية لهذه الضاحية.

ضاحية تجارية تعود للعصر الروماني .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمدينة الإسكندرية

كما تم العثور على بقايا مقصورة بها حوض ربما تم تكريسها للمعبودتين «اثينا» و«ديميترا» واللاتا عرفتا كربتان للصيد والصيادين حيث عثر على أجزاء من تماثيل لكل منهما، بالإضافة إلى العثور على بقايا حجرة بجانب المقصورة، تحتوي على مجموعة من الأفران الصغيرة التي استخدمت في حرق الأضاحي والطهي للقائمين على المقصورة، بالإضافة إلى بقايا أمفورات وأجران صغيرة لتخزين الحبوب.

ضاحية تجارية تعود للعصر الروماني .. تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمدينة الإسكندرية

كذلك تم العثور على عدد كبير من بقايا أمفورات وتمائم ومشغولات معدنية وما يقرب من 700 عملة أثرية وأطباق وأواني مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوات المرتبطة بأنشطة صناعية مثل أثقال النول وشباك الصيد.