أخبار عاجلة

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

غنيم يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي

Print
غنيم يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي غنيم يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - شريف دابو - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - سمير هشام - شادي حسين - فابريس نجاه - ونيفول كوبينا - ضياء قنديل - ميدو جابر - عبد الرحمن بودي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798