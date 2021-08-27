رئيس «الفروسية» يرفض التعقيب على الأزمة ويلتزم الصمت

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رفض المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية، الرد على كل الاتصالات التى أجرتها معه «المصرى اليوم»، سواء على الهاتف أو رسائل «واتس آب» للحصول على تعقيب منه على أزمة تجنيس الفرسان المصريين.

وكذلك رده على تصريحات الثنائى عبدالقادر سعيد وسامح الدهان وإعادة اللجنة العليا للانتخابات تصنيف الهيئات المشاركة فى الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية، وقد أرجأت «المصرى اليوم» نشر الموضوع لمدة 24 ساعة انتظارًا لرد رئيس اتحاد الفروسية، وهو ما لم يحدث، وتؤكد الجريدة ترحيبها بنشر أى رد وتعقيب من اتحاد الفروسية إعمالًا لمبدأ حق الرد.