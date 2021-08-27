بوكيتينو يحسم الجدل غدا .. ترقب للظهور الأول لميسى مع باريس سان جيرمان

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وسط ترقب من الجماهير الفرنسية للظهور الاول للنجم الأرجنتينى ميسى خاض فريق باريس سان جيرمان، مرانه قبل الأخير اليوم الجمعة، استعدادا للقاء ريمس، وسط حالة من التشويق والإثارة حول مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، الذي قد ينتقل إلى صفوف ريال مدريد، واحتمال ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص نادي العاصمة للمرة الأولى.

وسيعقد المدير الفني لباريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مؤتمرا صحفيا، غدا السبت وسيُعرف خلاله ما إذا كان مبابي سيسافر من بعثة الفريق إلى ريمس، وما إذا كان ميسي سيشارك للمرة الأولى بقميص الفريق الباريسي.

وحتى ذلك الحين، تحيط بالفريق حالة تامة من عدم اليقين، حيث أقيم مران اليوم في كامب دي لوجيس خلف أبواب مغلقة، إلا أن مران الغد سيكون مفتوحا لمدة 15 دقيقة أمام الإعلام.

ووفقا لآخر المعلومات المتاحة، تلقى باريس سان جيرمان عرضا ثانيا من قبل نادي ريال مدريد، لضم مهاجمه الشاب بقيمة 180 مليون يورو (10% منها حوافز).

وعلى الرغم من أن ظهور ميسي المحتمل للمرة الأولى بقميص الـ (بي إس جي) قد توارى إلى حد ما بسبب «قصة مبابي»، إلا أن الإثارة عالية للغاية، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الأسطورة الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات قميص نادٍ آخر غير النادي الكتالوني.