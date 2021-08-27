«عبدالقادر» المصنف الـ40 عالميًا و«سامح» الـ200 عالميًا: نستنجد بـ«الرئيس» لرفع الظلم عنا.. ولم نلجأ للخارج بحثًا عن المال

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استنجد ثنائى منتخب الفروسية عبدالقادر السعيد وسامح الدهان بالرئيس عبدالفتاح السيسى لإنصافهما وإنقاذهما من تعنت هشام حطب رئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والذى أجبرهما بتعنته على اللجوء إلى التجنيس الرياضى فى بلجيكا وإنجلترا. وأكد الثنائى أنهما طوال تاريخهما فخوران باللعب باسم مصر وأن رحيلهما سيكون للعب فى البطولات الفردية.

وأوضح الثنائى أن الاتحاد الدولى يعطيهما الحق فى التراجع واللعب باسم مصر مجددا، وهو ما يأملان فى تحقيقه حال رفع الظلم عنهما.

ومن جانبه قال سامح الدهان إنه نجح اسم الأول فى الفوز بالمركز الثانى فى بطولة جلوبال تور بهامبورج بألمانيا، وهى إحدى أكبر بطولات الفروسية للخيول الصغيرة. وتابع: للأسف شاركت باسم إنجلترا للمرة الأولى وليس باسم مصر. مشيرا إلى أنه يملك المستندات والإيميلات من اتحاد الفروسية والطريقة التى كان يتعامل بها وآخرها حرمانه من المشاركة فى الأوليمبياد.

ورد الدهان على من ينتقد تضحيتهم باسم بلدهم للعب باسم دولة أخرى، قائلا: لم نرحل من أجل المال وإنما حتى نتمكن من المشاركة فى البطولات، والتى نعانى حتى نحصل على موافقة من الاتحاد المصرى من أجل الاشتراك فيها.

صور ضوئية من وثيقتى انتقال عبدالقادر والدهان إلى بلجيكا وإنجلترا

وأوضح أنه وزميله عبد القادر السعيد لا يحق لأى منهما اللعب باسم انجلترا أو بلجيكا إلا بعد مرور سنتين على آخر مشاركة لهما مع المنتخب المصرى، فضلا عن أنه لا توجد فرصة قوية للمشاركة حتى بعد انتهاء السنتين، لما تملكه تلك الدول من فرسان يدخلون ضمن قائمة أفضل فرسان العالم، وهذا ما يؤكد أن انتقالنا للعب باسم دولة أخرى ليس سوى هرب من تعنت هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية وليس طمعا فى مكاسب أخرى، خاصة أنى أحمل الجنسية الإنجليزية وعبد القادر يحمل الجنسية البلجيكية.

من جانبه أكد عبد القادر سعيد أنه يعد بالعودة مرة أخرى للعب باسم مصر فى 48 ساعة، وهو ما يمنحه له الاتحاد الدولى حال التحقيق فى واقعة رحيله رغم أنه قائد المنتخب المصرى للفروسية فى الأولمبياد. وأوضح أنه مستعد للجلوس مع أى مسؤول فى مصر لإيضاح الحقيقة كاملة، والتأكيد على أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيته خاصة أنه لعب باسم مصر 10 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات.

وجدد تأكيده على أنه وزميله سامح الدهان حصلا خلال 10 سنوات مثلا فيها مصر وبخيولهما معا على 30 ألف دولار فى حين فوجئ بأن اتحاد الفروسية حصل على دعم 23 مليون جنيه من الدولة، وشدد على أن هشام حطب رئيس الاتحاد لا يشغل اهتمامه سوى الفارس مودا زيادة، وهو الذى يحصل على كل الدعم ويتم توفير عقود الرعاية له. وجدد نصيحته لحطب بأن يغير اسم الاتحاد بدلا من «الفروسية» إلى اتحاد «مودا زيادة».