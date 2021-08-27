الأحداث عن مفاجأة تعكر صفو الماضى.. نيقولا معوض ينتظر «عالحلوة والمرة»

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نشر الفنان نيقولا معوض على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى برومو مسلسل «عالحلوة والمرة»، والمقرر إطلاقه غدًا 29 أغسطس على قناة «MBC 4»، المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركى «فى السراء والضراء»، سيناريو وحوار مى حايك ولبنى مشلح، ومن إخراج فكرت قاضى.

وظهر نيقولا معوض خلال البرومو التشويقى ببدلةٍ ناصعة البياض فى حفل زفافه، يسير وسط صفين من شخصيات المسلسل المدعوين للحفل، وجميعهم يرتدى رداءً أبيض، حتى يصل إلى المنصة، حيث تنتظره حبيبته، ووسط تصفيق حار يتوقف الجميع بعد ظهور امرأة برداءٍ أحمر تقف خلفهما.

ويشارك «نيقولا» فى بطولة المسلسل الفنانون دانا ماردينى وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصرى ومحمد خير الجراح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى حول «ريان» الذى يصل إلى لبنان بعد 5 سنوات عاشها فى لندن لكى يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضى تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.

الفنان اللبنانى نيقولا معوض - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، ينتظر «نيقولا» إطلاق فيلمه المصرى الأول «ماكو» أول سبتمبر المقبل، فى دور العرض المصرية والعربية، والذى تم تصوير معظم مشاهده تحت الماء، وتدور حول ٨ أشخاص فى رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر فى مكان ملىء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقية عن العبارة سالم إكسبريس.

وانتهى «نيقولا» مؤخرًا من تصوير دوره فى الفيلم الأمريكى للمخرج الكبير جورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذى قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل «Mad Max»، و«Happy Feet»، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربى الوحيد المشارك فى الفيلم، ومن المقرر عرضه فى 2022، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكى «His Only Son» فى الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.