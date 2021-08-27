دار الأوبرا تطلق اختبارات كورال الأطفال على يومين

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تجرى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اختبارات لضم عدد من الأصوات الواعدة من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما، وذلك فى الأول من سبتمبر بالمبنى الإدارى الجديد، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية.

كورال أطفال الأوبرا تأسس عام 1989 تحت إشراف الراحلة الدكتورة رتيبة الحفنى ليكون نواة لتخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين ولتحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية، منها الارتقاء بالمستوى الفنى والثقافى وتنمية الحس القومى لدى الأطفال، وشهد ميلاد مجموعة من نجوم الغناء فى مصر، كما شارك فى العديد من العروض التى نظمتها دار الأوبرا على مسارحها المختلفة.