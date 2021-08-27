بمشاركة 21 فنانًا «200 جنيه» يعيد البطولة الجماعية إلى شاشة السينما

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فيلم «200 جنيه» تجربة سينمائية جديدة ومختلفة، تعود من خلالها البطولة الجماعية إلى السينما المصرية بقوة، من حيث الموضوع والقصة، حيث يظهر كل بطل فى مشهد أو اثنين فقط برغم نجومية كل واحد فيهم، بسبب حبهم للقصة المقدمة أو الشخصية التى يقدمونها.

الفيلم من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، يصل عددهم إلى 21 فنانا، بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدنى، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم «200 جنية»

ولغى الفيلم فكرة الأنا لكل نجم، ورغم أن نجومية كل منهم كبيرة وقدموا أفلامهم السابقة اعتمادا على أسمائهم منفردة، إلا أنهم وافقوا على الظهور فى مشهد أو اثنين خلال فيلم «200 جنيه»، ما يجعله إضافة لصناعة السينما المصرية، فلو قدمت مثل تلك الأفلام كثيرا ستتغير الحال فى السينما ونشاهد أعمالا مميزة للغاية.

تدور فكرة فيلم «200 جنيه» حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ويتم من خلالها استعراض مشاكل وقصص مختلفة لأبطال الفيلم، وكل هذا يدور فى إطار كوميدى تراجيدى.

فيلم «200 جنية»

الفيلم ينتقل خلاله الأبطال بين عدد من الشخصيات، إذ تعود الفنانة الكبيرة إسعاد يونس بعد 11 عاما للسينما، وتجسد شخصية بعيدة تماماً عن «صاحبة السعادة» الأنيقة التى ارتبطت بها فى تقديمها لبرنامجها التليفزيونى الشهير، حيث تلعب «إسعاد» دور سيدة شعبية من طبقة مطحونة تتقاضى معاشا بسيطا، وتدعى «عزيزة» وتختم اسمها على ورقة «بنكنوت» من فئة الـ200 جنيه، وهى الورقة التى تدور حولها أحداث الفيلم.

فيلم «200 جنية»

وتجسد الفنانة الكبيرة ليلى علوى شخصية تدعى «سلوى» اشتد عليها الزمن وأصبحت تعمل كبائعة متجولة بعد ما كانت لبيسة نجمة، بينما يجسد الفنان أحمد السقا شخصية سائق تاكسى، يسعى لكسب رزقه بالحلال، جدع شهم يساعد الفقراء رغم ظروفه، فى حين تجسد الفنانة أمينة المغربى زوجة السقا.

ويجسد الفنان أحمد السعدنى شخصية تدعى «عنتر»، ابن إسعاد يونس خلال الأحداث، والذى يسرق منها ورقة البنكنوت فئة 200 جنيه، وتتوالى الأحداث.

فيلم «200 جنية»

فى حين تجسد الفنانة مى سليم شخصية زوجة تخون زوجها الفنان أحمد حافظ، مع صديقه الفنان أحمد السعدنى، بينما يجسد الفنان طارق عبد العزيز شخصية طبيب نفسى.

ويجسد الفنان أحمد رزق شخصية مدرس، يُعلم طلابه ويوصل لهم الدروس والمنهج التعليمى «بالطبل والرق»، بينما تلعب الفنانة دينا فؤاد دور زوجته، ويجسد الفنان خالد الصاوى دور الأب المتعثر، فى حين يجسد الفنان أحمد آدم دور البخيل، وتجسد الفنانة ملك قورة شخصية فتاة جامعية فقيرة.

فيلم «200 جنية»

وفى دور راقصة تنتمى إلى الطبقة الفقيرة، وتحاول تحقيق حلمها فى عالم الشهرة والمال، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية «صباح»، وتظهر الفنانة صابرين كضيفة شرف، وتجسد شخصيتها الحقيقية فى الفيلم، وتعمل كممثلة، فى حين تجسد الفنانة نيرمين زعزع شخصية سيدة فقيرة تسعى لكسب رزقها.

ويجسد الفنان هانى رمزى شخصية بعيدة عن الكوميديا تماما، وهو عامل بنزينة، يسعى لكسب رزقه، ليسعد ابنته الصغيرة ويمر بالعديد من الأزمات.

الفيلم بدأ عرضه مؤخرا ضمن موسم الصيف السينمائى، وشهد العرض الخاص حضورا كبيرا لأبطاله والمشاركين فيه.