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سفيرة وكالة أخبار المرأة تهنئ سمو الشيخة فاطمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

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سفيرة وكالة أخبار المرأة تهنئ سمو الشيخة فاطمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية سفيرة وكالة أخبار المرأة تهنئ سمو الشيخة فاطمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية
دبي - " وكالة أخبار المرأة "

وجهت جيهان العرفاوي سفيرة وكالة اخبار المراة تهنئة  لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومؤسسة التنمية الأسرية بمناسبة اليوم الوطني  للمراة الاماراتية  مثمنة مساعيها الحثيثة وجهودها المكثفة للرقي بالمرأة الإمارتية ورفع مكانتها والإرتقاء بدورها.
وأوضحت العرفاوي انه لا يخفى على احد المكتسبات التي تحصدها المراة الاماراتية في كل المجالات والميادين  والتي اتاحت لها ان تكون في صدارة العمل الريادي والقيادي للمجتمع.
وثمنت سفيرة وكالة اخبار المراة دور قيادة دولة الامارات العربية المتحدة التي لم تتراجع على مدى السنوات الخمسين عن دعم المراة الاماراتية والدفع نحو تقدمها وازدهارها وفتح كل المجالات لتكون شريك حقيقي في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وكالة أخبار المرأة

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