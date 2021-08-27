ماكرون يتوجه إلى بغداد للمشاركة بمؤتمر دول جوار العراق

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يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بغداد، على للمشاركة في مؤتمر دول جوار العراق. وحسبما أفادت به مراسلة شبكة «روسيا اليوم» تشمل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للعراق العاصمة بغداد، وأربيل ثم الموصل قبل العودة إلى باريس مساء الأحد.

ويرافق ماكرون في الزيارة، وزيرا الخارجية والدفاع جون إيف لودريان وفلورونس بارلي بالإضافة إلى شخصيات برلمانية وغيرها. وتحمل زيارة ماكرون للعراق، بعدا ثنائيا، حيث سيناقش الرئيس الفرنسي خلالها التزام فرنسا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، كما أنه سيكون لها بعد إقليمي حيث سيشارك ماكرون في مؤتمر يجمع ممثلين عن دول الجوار للعراق.

وتتواصل التحضيرات الحكومية لعقد قمة بغداد الدولية نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 13 دولة عربية وأجنبية بضمنها دول جوار العراق ومصر وقطر والإمارات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ويرمم العراق اليوم علاقاته الخارجية، وهو في ذلك يتحرك صوب دول الجوار، كونها صاحبة التأثير الأكبر على الداخل العراقي، حيث ما زالت علاقة العراق بالكويت ملتبسة ولم تناقش بمهنية، فهي مبنية على الفعل ورد الفعل، كنتاج واقع سياسي منذ فترة التسعينات«.

وتسعى فرنسا من وراء المؤتمر إلى أن يكون لديها حضورا واسعا ومؤثرا في المشهد السياسي العراقي، وحدد هذا الدور في جدول زيارة الرئيس الفرنسي التي ستكون إحدى محطاتها مدينة الموصل، التي يعلم الجميع مدى الدمار الشامل الذي حل بها وتحطيم البنية التحتية لمدينة حضارية أعطت الإنسانية الكثير من العلوم والمعرفة والتاريخ المجيد.