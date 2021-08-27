بعد موقف سعد الصغير .. التضامن تتحرك لإنقاذ طفلين في الإسكندرية

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق اطفال وكبار بلا مأوي بالتواصل مع المطرب سعد الصغير لإنقاذ طفلين بلا مأوى متواجدين معه بالمنزل بعد أن نشر حالتهما على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدته الجهات المعنية بأهمية التدخل لإنقاذهما.

وعلى الفور تحرك فريق الوحدة المتنقلة بالقليوبية بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي إلى مكان تواجد الطفلين بصحبة المطرب سعد الصغير.

وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلين وهما ( ي.ف 14 عاما) و(م.ف 14 عاماً ) من الإسكندرية، متواجدين بالشارع نتيجة التفكك الأسرى وانفصال الزوج والزوجة ورفضهما لرعاية الطفل، وقد التقي المطرب سعد الصغير بهما خلال تواجده بمحافظة الإسكندرية واصطحبهما معه لمنزله .

وقام الفريق باستلام الطفلين وتقديم الدعم النفسي لهما والتوجه بهما إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم ايداعهما بدار للرعاية الاجتماعية بالجيزة وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الطفلين خلال تواجدهما بالدار كما سيتم التواصل مع الأب والأم مرة أخرى وعمل دراسة حالة وتحديد الاحتياجات وأوجه التدخل.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم .