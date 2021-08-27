جلسة بين «تخطيط» الأهلي وموسيمانى لحسم الراحلين وخطة الموسم الجديد

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قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، والمشرف على قطاع كرة القدم، تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية الأحد وذلك خلال الجلسة التي عقدها الخطيب مع مدير الكرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره، فيما تجتمع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح غدا السبت مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لمناقشةخطة الموسم الجديد واحتياجات الفريق من الصفقات الجديد بعد إبرام عدد منها بجانب الاستقرار على الراحلين من الفريق بعد إنتهاء مشوار الفريق بالدورى وغيرها من الأمور التي تخص الفريق وينتظر أن يطير موسيمانى مساء اليوم إلى جنوب إفريقيا لقضاء الأجازة مع أسرتة في مسقط رأسه.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، آخر مباراة في بطولة الدوري الممتاز حينما يستضيف فريق أسوان على ملعب الأهلي والسلام.

وخاض الأهلي 33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.