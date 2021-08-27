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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا

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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بقنا

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أصيب زوجان وأطفالهما الخمسة الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 155 طريق سفاجا سوهاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قنا العام باستقبال 7 أشخاص مصابين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا سوهاج.

وتبين إصابة عبدالناصر حسين محمد، 52 عامًا، وزوجته ثناء عبدالغنى زين، 42 عامًا، اشتباة كسر بالركبة اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهما حسن عبدالناصر حسين، 17 عامًا، وآدم عبدالناصر حسين، 10 أعوام، وأبوبكر عبدالناصر حسين، 13 عامًا، أحمد عبدالناصر حسين، 13 عامًا، وأنس عبدالناصر حسين، 16 عامًا، مقيمين بمركز ديروط، محافظة أسيوط وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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