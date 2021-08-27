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أبرز مراسلي حرب أكتوبر .. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي عن 80 عامًا

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أبرز مراسلي حرب أكتوبر .. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي عن 80 عامًا أبرز مراسلي حرب أكتوبر .. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي عن 80 عامًا

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أعلنت مها حمدي ابنة الإعلامي حمدي الكنيسي وفاة والدها منذ قليل، الإعلامي حمدي الكنيسي عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة.

التحق حمدي الكنيسي بالعمل في الإذاعة المصرية عام 1963، وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما يعد واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973.

وسبق شغل منصب رئاسة صوت العرب عام 1992، وأول رئيس تحرير لمجلة مسموعة لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 1995، كما تولى مناصب أخرى منها الأمين العام لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، والأمين العام لمهرجان الأغنية العربية السادس.

المصرى اليوم

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