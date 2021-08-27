أخبار عاجلة

«المصري اليوم» ترصد مراحل تصنيعها فى الإسكندرية: «تحمى وتزين الحافر» «حدوة الخيل».. مهنة تواجه الاندثار -
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

25 لاعبًا فى قائمة الجزائر استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

Print
25 لاعبًا فى قائمة الجزائر استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو 25 لاعبًا فى قائمة الجزائر استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة مكونة من 25 لاعبا استعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد «مصطفى تشاكر» في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفا على منتخب بوركينافاسو، يوم السابع من سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ضمت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقعه الرسمي اليوم الجمعة، لاعبا واحد في الدوري المحلي وهو عبدالرحمن مجادل، حارس فريق أولمبي المدية، الذي حل بديلا لعز الدين دوخة.

وشهدت القائمة تواجد نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، بالإضافة إلى عيسى ماندي مدافع فياريال الإسباني وسفيان فيجولي لاعب جالطة سراي التركي، واسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي.

وغاب عن القائمة كل من مهدي تاهرات مدافع الغرافة القطري ومهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي وأدام وناس لاعب نابولي الإيطالي وزين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي وياسين براهيمي نجم الريان القطري لأسباب فنية، فيما يغيب يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي للإصابة.

وفيما يلي قائمة المنتخب الجزائري:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق-)، ألكسندر اوكيدجة (ميتز-فرنسا)، وعبدالرحمن مجادل (أولمبي المدية-الجزائر).

الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف-)، نوفل خاسف (تونديلا-البرتغال)، أحمد طوبة (فالفيك-هولندا)، عيسى ماندي (فياريال-إسبانيا)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي-تونس)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنجلادباخ-ألمانيا)، عبدالقادر بدران (الترجي الرياضي-تونس)، جمال بن العمري (نادي قطر).

الوسط: اسماعيل بن ناصر (ميلان-إيطاليا)، أدم زرقان (شارلوروا-بلجيكا)، رامز زروقي (تفينتي-هولندا)، سفيان فيجولي (جالطة سراي-تركيا)، هاريس بلقبلة (بريست-فرنسا)، هشام بوداوي (نيس-فرنسا).

الهجوم: إسلام سليماني (ليون -فرنسا)، أندي ديلور (مونبولييه-فرنسا)، بغداد بونجاح (السد-قطر)، رياض محرز (مانشستر سيتي-إنجلترا)، يوسف بلايلي (نادي قطر)، رشيد غزال (بشكتاش-تركيا)، وسعيد بن رحمة (ويستهام).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات»

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

أحمد عيد عبدالملك: صلاح لا يستحق شارة قيادة المنتخب.. ويجب إقالة البدري

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

حازم إمام: «سنتين ضاعوا من المنتخب مع حسام البدري»

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب

نادر السيد: غياب التجانس سبب تراجع أداء المنتخب