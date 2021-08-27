25 لاعبًا فى قائمة الجزائر استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

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اختار جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، قائمة مكونة من 25 لاعبا استعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد «مصطفى تشاكر» في مستهل مشواره بتصفيات المونديال، ثم يحل ضيفا على منتخب بوركينافاسو، يوم السابع من سبتمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ضمت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقعه الرسمي اليوم الجمعة، لاعبا واحد في الدوري المحلي وهو عبدالرحمن مجادل، حارس فريق أولمبي المدية، الذي حل بديلا لعز الدين دوخة.

وشهدت القائمة تواجد نجم المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، بالإضافة إلى عيسى ماندي مدافع فياريال الإسباني وسفيان فيجولي لاعب جالطة سراي التركي، واسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي.

وغاب عن القائمة كل من مهدي تاهرات مدافع الغرافة القطري ومهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي وأدام وناس لاعب نابولي الإيطالي وزين الدين فرحات لاعب نيم الفرنسي وياسين براهيمي نجم الريان القطري لأسباب فنية، فيما يغيب يوسف عطال مدافع نيس الفرنسي للإصابة.

وفيما يلي قائمة المنتخب الجزائري:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق-السعودية)، ألكسندر اوكيدجة (ميتز-فرنسا)، وعبدالرحمن مجادل (أولمبي المدية-الجزائر).

الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف-روسيا)، نوفل خاسف (تونديلا-البرتغال)، أحمد طوبة (فالفيك-هولندا)، عيسى ماندي (فياريال-إسبانيا)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي-تونس)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنجلادباخ-ألمانيا)، عبدالقادر بدران (الترجي الرياضي-تونس)، جمال بن العمري (نادي قطر).

الوسط: اسماعيل بن ناصر (ميلان-إيطاليا)، أدم زرقان (شارلوروا-بلجيكا)، رامز زروقي (تفينتي-هولندا)، سفيان فيجولي (جالطة سراي-تركيا)، هاريس بلقبلة (بريست-فرنسا)، هشام بوداوي (نيس-فرنسا).

الهجوم: إسلام سليماني (ليون -فرنسا)، أندي ديلور (مونبولييه-فرنسا)، بغداد بونجاح (السد-قطر)، رياض محرز (مانشستر سيتي-إنجلترا)، يوسف بلايلي (نادي قطر)، رشيد غزال (بشكتاش-تركيا)، وسعيد بن رحمة (ويستهام).