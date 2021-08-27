تفاصيل اختبارات ناشئي كرة اليد المصغرة بالأهلي

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استضافت صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة اختبارات الناشئين لكرة اليد المصغرة التي أجراها اتحاد اللعبة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وشهدت الاختبارات حضور لجنة من اتحاد كرة اليد ضمت كلا من: إبراهيم عليوة وأحمد بلال وكريم حسين وحسن بحرية ومحمد أبوالخير، وشارك بها ١١٠ ناشئين وناشئات من الأهلي والمعادي ومركز شباب الجزيرة والإعلاميين والدقي.

وأقيمت الاختبارات بمشاركة الناشئين والناشئات مواليد ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣ لتقييم الجميع قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.