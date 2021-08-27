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واشنطن تستعد لهجمات "داعشية" أخرى في كابول

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واشنطن تستعد لهجمات "داعشية" أخرى في كابول واشنطن تستعد لهجمات "داعشية" أخرى في كابول
يتوقع أن يتم تنفيذها بالسيارات المفخخة والصواريخ

واشنطن تستعد لهجمات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، أن القوات الأمريكية تستعد لهجمات أخرى من "داعش" في كابول.

وأفادت الصحيفة أن هجمات "داعش" ربما تشمل استخدام سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ على مطار كابول.

استؤنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان، اليوم الجمعة، بشكل عاجل جديد بعد يوم من تفجيرين انتحاريين استهدفا آلاف الأشخاص اليائسين الفارين من سيطرة طالبان.

وتقول الولايات المتحدة إنه من المتوقع حدوث المزيد من محاولات الهجمات قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء لمغادرة القوات الأجنبية، مما ينهي أطول حرب خاضتها أميركا.

وقال سكان كابول إن رحلات جوية عدة أقلعت صباح اليوم.

وقال مسؤول أمني غربي في مطار كابل، اليوم الجمعة: عمليات إجلاء المدنيين من كابل تسارعت بعد هجومين قرب المطار، أوديا بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح. وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، إن الرحلات الجوية تقلع بانتظام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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