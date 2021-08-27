مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة لـ رونالدو

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قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد يكون الوجهة المقبلة للمهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الإعلان اليوم الجمعة عن رغبة اللاعب في الرحيل عن يوفنتوس.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز يوم الأحد إن ناديه على اتصال دائم برونالدو الذي يلعب مواطنه وزميله في منتخب البرتغال برونو فرنانديز مع يونايتد.

وأضاف «لدينا دائما اتصالات جيدة معه». وأضاف: «برونو يتحدث إلى رونالدو أيضا وهو يعرف مكانته عندنا. إذا قرر بالفعل الرحيل عن يوفنتوس فاننا في الخدمة»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: «لا أريد التكهن كثيرا. إنه أسطورة هذا النادي. أعظم لاعب على مر العصور إذا سألتني عن وجهة نظري. كنت محظوظا بما يكفي للعب معه وتدريبه. إنه إنسان رائع أيضا.

واختتم: «دعونا نرى ما الذي سيحدث. كل من لعب إلى جواره يكن له الكثير من المشاعر الطيبة». وفي سياق متصل قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في وقت سابق اليوم إن رونالدو البالغ عمره 36 عاما، والذي يقضي آخر عام في تعاقده، لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي الإيطالي وسط تقارير عن رغبة مانشستر سيتي غريم يونايتد في الحصول على خدماته.

وأمضى رونالدو ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي بين 2003 و2009 وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008 قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني.