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فاركو يسعى لحسم صفقة نجم طلائع الجيش

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فاركو يسعى لحسم صفقة نجم طلائع الجيش فاركو يسعى لحسم صفقة نجم طلائع الجيش

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يسعى مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لحسم التعاقد مع أحمد سمير، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي فاركو، دخلوا في مفاوضات قوية مع إدارة نادي طلائع الجيش، من أجل حسم التعاقد مع أحمد سمير، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناء على رغبة مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق.

وتوصل نادي فاركو، لاتفاق مع أحمد سمير، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق، وذلك بعد الجلسة التي جمعت جون ادوارد، المشرف العام على فريق الكرة مع اللاعب في الأيام الماضية، ويتبقى الاتفاق مع مسؤولي طلائع الجيش.

وظهر اللاعب صاحب ال27 عامًا بمستوى مميز مع طلائع الجيش، هذا الموسم حيث لعب مع الفريق 33 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 4 غيرها، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

يذكر أن فاركو، دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من الجزائري رزقي حمرون والنيجيري سوكاري وامحمد فؤاد لاعب العين السعودي السابق ومحمود عماد، لاعب خط وسط بتروجت.

المصرى اليوم

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