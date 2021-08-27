ماذا لو تلقيت اللقاح وأنت مصاب بكورونا أو متعاف منه ؟

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بينما تشكل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أمل لإنقاذ الملايين حول العالم، من تداعيات الجائحة، لا يزال العلم يكشف المزيد من الاستنتاجات حول هذه اللقاحات، في هذا السياق أوضحت خبيرة أميركية بجامعة «جورج ميسون» تأثير لقاح لقاح كورونا على الأشخاص المتعافين من الفيروس، وكذلك الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من كوفيد 19.

وحسبما أفاد به مو قع «روسيا اليوم» أشارت البروفيسور، أنتشا بارانوفا، روسية الأصل والباحثة بجامعة«جورج ميسون» الأمريكية إلى أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 شأنه شأن أي لقاح مضاد آخر لا يُطعم به الشخص الذي يعاني من المرض بالاساس إنما يتم حقنه للوقابة من الإصابة.

وأوضحت بارانوفا أنه وعن طريق الخطأ يتلقى بعض الأشخاص المصابين أو المتعافين من فيروس كوفيد 19 اللقاحات، ولكن ما هي عواقب التطعيم في الحالتين؟

ووبحسب بارانوفا فإن تلقي المتعافين من فيروس كورونا للقاحات المادة للفيروس «تمنحهم ذرع مناعي ذهبي» _ أي أي أعلى مستوى مناعي طويل الأمد«.

وأكدت بارانوفا أن تلقيح الشخص المصاي بالفيروس غير مجد؛ لافتة إلى أن تطعيم الشخص المصاب حديثا بالمرض بالجرعة الأولى من اللقاح، وهو لا يعلم بإصابته، فإن مرضه سيستمر، كما هو الحال في حالة عدم تطعيمه؛ لكون اللقاح لن يثبت فعالية في هذه الحالة ولن يعمل بسرعة، لافتة إلى إن شدة المرض تعتمد على الاستجابة المناعية الذاتية«.

وتابعت: «مع أنه لم تلاحظ عواقب وخيمة نتيجة استخدام نوعين مختلفين من اللقاح المضاد المحتوي على فيروس نشط، إلا أنه من الأفضل تجنب ذلك».

ونصحت بارانوفا المصابين بكوفيد 19 بالخضوع للعلاج، بدلا من محاولة الاعتماد على الأجسام المضادة، ورفض تناول الدواء.

وتابعت: «م الضروري إجراء اختبار تفاعل البوليميارز المتسلسل، في حال شعر المريض بتوعك بعد التطعيم، فإذا كانت النتيجة إيجابية، فاللقاح ليس السبب، بل عدوى الفيروس التاجي المستجد».

واختتمت بالقول: «ولتجنب هذه الشكوك، من الأفضل إجراء اختبار تفاعل البوليميارز المتسلسل قبل التطعيم وليس بعده».

وجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبّب في وفاة 4،461,431 شخصا حول العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة 213،795,270 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول