أول تعليق من باراك أوباما على هجوم مطار كابول ومقتل 13 جنديا أمريكيا

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علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن حزنه، جراء الهجوم الذي استهدف مطار كابول أمس الخميس، وأسفر عن سقوط 72 ضحية منهم 13 عسكريا من الجيش الأمريكي.

كتب باراك أوباما، على تويتر «مثل الكثيرين منكم، شعرت أنا وميشيل بالحزن الشديد لسماعنا عن الهجوم الإرهابي خارج مطار كابول. الذي قتل وجرح العديد من أفراد الخدمة الأمريكية، وكذلك الرجال والنساء والأطفال الأفغان».

وأضاف: «لم يكن هناك ما هو أكثر إيلامًا من الحزن على أحباء الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم لخدمة بلدنا».

وتابع: «نحن نفكر أيضًا في عائلات الأفغان الذين لقوا حتفهم، وكثير منهم وقفوا إلى جانب أمريكا. وكانوا على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجل فرصة حياة أفضل».