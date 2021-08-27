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البنتاجون : مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجوم مطار كابول .. وانتحاري واحد نفذ العملية

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البنتاجون : مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجوم مطار كابول .. وانتحاري واحد نفذ العملية البنتاجون : مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في هجوم مطار كابول .. وانتحاري واحد نفذ العملية

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن آخر المستجدات فيما يخص الوضع في أفغانستان، مؤكدة مقتل 13 جندياً أمريكياً في الانفجار الذي استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، في مؤتمر صحفي : «انتحاري واحد نفذ هجوم كابول»، وأضاف أنه لا يعتقد أن هناك انفجارًا ثانيًا في هجوم كابول.

وأكدت البنتاجون أن هناك أكثر من 5 آلاف مواطن أمريكي ينتظرون الإجلاء من كابول، وشددت البنتاجون على أن داعش لن تمنعهم من استكمال عمليات الإجلاء من كابول.

وحول الموعد المقرر لمغادرة القوات الأمريكية أفغانستان قالت البنتاجون إنه لا تزال مخططاتنا قائمة على إنهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس الجاري.

وشددت البنتاجون على أنه بمقدور واشنطن مواصلة عمليات الإجلاء الجوية «حتى اللحظة الأخيرة»، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها على اتصال مع طالبان للتنسيق بشأن الأمن في محيط مطار كابول. وذكرت البنتاجون أن هنالك 5400 شخص لا يزالون ينتظرون إجلاءهم في مطار كابول.

المصرى اليوم

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