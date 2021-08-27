«حفل على يومين بوجود تامر حسني».. كواليس حضور اليوم الثاني بخطوبة ريم سامي وطارق هيمن الليلة

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احتفلت الفنانة ريم سامى، مساء أمس الخميس بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالى، بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين وكذلك عدد من الفنانين على رأسهم ماجد المصرى وأحمد زاهر وإدوارد وإلهام شاهين وهنادى مهنى والإعلامية هالة سرحان.

حفل خطوبة ريم سامى لم ينته بعد، إذ أن أسرة ريم وتحديداً شقيقها المخرج محمد سامى قرر أن يكون الحفل على يومين، الخميس للعائلة وأصدقاء العروسين، واليوم الجمعة يستكمل الحفل بحضور كل الوسط الفني، حيث وجه سامى الدعوة لعدد كبير من النجوم والنجمات لحضور حفل الخطوبة في اليوم الثانى اليوم.

ومن المقرر أن يتواجد النجم تامر حسنى ويغنى في الحفل، وأيضاً تم الاتفاق مع أكثر من مطرب للغناء في الحفل الذي يقام على أجواء ساحرة مثل ألف ليلة وليلة، كما يتواجد أيضاً في اليوم الثانى لحفل الخطوبة اليوم عدد كبير من نواب مجلس الشعب.

وشهد اليوم الأول من حفل خطوبة ريم سامى تفاعل كبير من الحضور بالرقص والغناء، حيث غنت مى عمر بمشاركة أكرم حسنى أغنية «إن جيت للحق» التي قدماها ديو في مسلسل «لؤلؤ» وسط رقص وتفاعل كبير من كل المتواجدين في الحفل.