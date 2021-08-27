أخبار عاجلة

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة في بنها

Print
مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة في بنها مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة في بنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما، أثناء عبورهما طريق بنها- المنصورة دائرة مركز شرطة بنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابة بطريق بنها المنصورة دائرة المركز.


انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور «غ أ ح»، 23 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقتها نجلها «ر إ ح»، عام ونصف، توفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس ونزيف دموى من الأنف والفم وكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، لطريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة.


اصطدمت بهم سيارة ملاكى قيادة «م ج ع»، 47 سنة، سائق، قادم من المنصورة اتجاه بنها، فوجئ بالمصابة ونجلها أمامه يعبران الطريق فلم يتمكن من مفادتهما واصطدم بهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008

«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008