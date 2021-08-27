مصرع طفل وإصابة والدته صدمتهما سيارة في بنها

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لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما، أثناء عبورهما طريق بنها- المنصورة دائرة مركز شرطة بنها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابة بطريق بنها المنصورة دائرة المركز.



انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور «غ أ ح»، 23 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقتها نجلها «ر إ ح»، عام ونصف، توفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس ونزيف دموى من الأنف والفم وكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، لطريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة.



اصطدمت بهم سيارة ملاكى قيادة «م ج ع»، 47 سنة، سائق، قادم من المنصورة اتجاه بنها، فوجئ بالمصابة ونجلها أمامه يعبران الطريق فلم يتمكن من مفادتهما واصطدم بهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.