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بصورة من طفولتها.. رسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبد العزيز

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بصورة من طفولتها.. رسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبد العزيز بصورة من طفولتها.. رسالة مؤثرة من شقيق ياسمين عبد العزيز

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وجه وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز رسالة لشقيقته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متمنياً لها الشفاء العاجل.

ونشر وائل عبدالعزيز، صورة لشقيقته ياسمين في مرحلة طفولتها معلقاً: «يلا ارجعي واحشتينا».

وما زلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتلقي علاجها خارج ، بعد تعرضها لوعكه صحية.

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز في 10 أغسطس القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وسبق في الأسبوع الماضي أن ونشرشقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل «اللى ملوش كبير»، لذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وجاءت هذه الصورة ليرد على شائعات انفصال ياسمين عن العوضي ويؤكد حقيقة الأمر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق على الصورة، قائلا:«ربنا يكمل شفاكي على خير ويسعدكم» .

وكان «وائل»، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رد على شائعة انفصال الأخيرة عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بسب عدم سفره معها إلى سويسرا حيث تستكمل رحلتها العلاجية في جنيف، بكتباته منشورا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا :«نوع من أنواع الاستفزاز عشان أرد على أي هري بيتقال.. وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية».

وتابع: «أنا ما عنديش علم بالكلام ده وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها أو جوزها أو دون.. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني ونسيبها تاخد فترة تكملة علاجها على خير».

المصرى اليوم

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