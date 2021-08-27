مستند..دجلة يخسر قضيته ضد طلائع الجيش

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كشف نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي طلائع الجيش عن صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي وادي دجلة ضد الطلائع.

وقال حجاج :«بصفتى المستشار القانونى لنادى طلائع الجيش اعلن عن صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) منذ قليل لصالح نادى طلائع الجيش وعدم خصم أي نقاط منه؛ وخسارة نادى وادى دجلة للطعن المقدم منه ويهبط رسمياً للقسم الثاني».

وأكد على أن الحكم نهائي ولا يحق لوادي دجلة اللجوء لأي درجة أخرى دولية.

يذكر أن نادي وادي دجلة، تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية رفقة ناديي الانتاج الحربي وأسوان.