رونالدو في مانشستر يونايتد .. الساعات الأخيرة تقرب رونالدو للشياطين الحمر

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يبدو أن مانشستر يونايتد نجح في استعادة اللؤلؤة الخاصة به كريستيانو رونالدو والظفر به من جديد كلاعب في الدوري الإنجليزي

وذكرت صحيفة «مانشستر إيفنينج نيوز» اليوم الجمعة أن مانشستر سيتي قرر عدم الدخول في مزاد مع مانشستر يونايتد، وترك الصفقة للشياطين الحمر

من جهته أفصح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو وقال إن الصفقة مع مان سيتي فشلت بسبب عدم التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية بين النادي واللاعب .

وقالت الصحيفة إلى أن وكيل رونالدو خورخي مينديز اتفق بشكل نهائي مع الشياطين الحمر على الشروط الشخصية حيث يتقاضى اللاعب 270 ألف جنيه استرليني راتبا أسبوعيا.

نشرت وسائل إعلام إيطالية فيديو يوثق لحظة مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمطارة تورينو، بالتزامن مع تواتر الأنباء بشأن رحيله عن نادي يوفنتوس.

وكتب الصحفي الإيطالي في شبكة «سكاي سبورتس»، لوكا دي مارزيو، عبر حسابه في موقع «تويتر»: «رونالدو يغادر تورينو في هذه اللحظات»



وأضاف: «الآن انتهى الأمر حقا: كريستيانو رونالدو سيغادر يوفنتوس».

وأكمل: «رونالدو أبلغ يوفنتوس برغبته في الرحيل.. في الساعات القليلة المقبلة من المتوقع حدوث تطورات في المفاوضات التي من شأنها أن تقود النجم البرتغالي إلى مانشستر سيتي».



من جهته، نشر الصحفي روميو أغريتسي، فيديو من مطار تورينو وكتب: «رونالدو يغادر تورينو الآن».

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، أكد بشكل صريح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن رونالدو لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أضاف «بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس.. ولهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق غدا. فهو لم يتدرب أمس والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي»، ويوفنتوس لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون المقررة الأحد، «كريستيانو أسطورة مانشستر يونايتد، وبالنسبة لي اللاعب الأفضل في التاريخ، كنت محظوظا بما فيه الكفاية للعب معه، لنرى ماسيحدث».

وأضاف : «لطالما كان لدينا تواصل جيد مع رونالدو، كان برونو يتحدث معه أيضاً، وهو يعرف ما نشعر به تجاهه، إذا كان سيغادر يوفنتوس، فهو يعلم أننا هنا».