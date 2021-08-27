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وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يشاركان في مؤتمر الري الحديث

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وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يشاركان في مؤتمر الري الحديث وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يشاركان في مؤتمر الري الحديث

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قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والوفد المرافق بزيارة إحدى حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط.

وزير الزراعة بمؤتمر الرى الحديث بالتنقيط

وخلال مشاركته في مؤتمر تحديث أساليب الري «القصير» وجه الشكر للقائمين على التجربة وللبنك الزراعي والجهاز المصرفي، وقال إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، باستخدام أحدث أساليب الري والزراعة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية تقوم وزارة الزراعة بالحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه كما تقوم باستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوى والبذور قليلة استخدام المياه قصيرة العمر وتحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والامراض وتكون لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين .

وزير الزراعة بمؤتمر الرى الحديث بالتنقيط

‏وأضاف «القصير» أن تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على زراعة القصب في محافظات الصعيد .

وزير الزراعة بمؤتمر الرى الحديث بالتنقيط

وناشد ‏وزير الزراعة ناشد المزراعين الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتي توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري، لافتا إلى أن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات .

‏حضر اللقاء نواب مجلسى الشعب والشورى وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر.

المصرى اليوم

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