أخبار عاجلة

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798 -
«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008 -
«زي النهارده».. وفاة مغني الأوبرا الإيطالي بافاروتي 6 سبتمبر 2007 -
أمريكا تدين عزل رئيس غينيا على يد قوات خاصة -
«غضب وتحامل وتصدير مشاكل».. ميدو يكشف أزمة مصطفى محمد وحسام البدري -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الرئيس يشارك في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

Print
الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا الرئيس يشارك في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح ، بعد ظهر اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في على مدار السنوات الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

وفاة الفنان الطبيب سمير الملا.. والجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد جامعة مصر

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

متحدث صندوق «تحيا مصر»: جاهزون لإنفاذ أي تكليفات من الرئيس السيسي

بينهم رضيع.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

بينهم رضيع.. مصرع 4 أشخاص في إطلاق نار على منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

علاء نبيل: حسام البدري ينفرد بقراراته.. وتصرف مصطفى محمد غير مسبوق في تاريخ مصر

علاء نبيل: حسام البدري ينفرد بقراراته.. وتصرف مصطفى محمد غير مسبوق في تاريخ مصر